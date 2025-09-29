SENAN descubre más de mil kilos de droga oculta en contenedores en puertos.

Más de una tonelada deSenan descubre más de mil kilos de droga oculta en contenedores en puertos panameñoinformaron este lunes las autoridades. La mayor incautación, de 905 paquetes de sustancia ilícita, fue descubierta en un contenedor procedente de Ecuador, dijo el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

El decomiso tuvo lugar en un buque en tránsito, situado "en el fondeadero de la Zona del Pacífico, provincia de Panamá, región del Pacífico Central", agregó el Senan en una publicación en X, que acompaña con fotos de bolsas negras y paquetes rectangulares.

Otros 168 paquetes de droga fueron detectados en "una Terminal Portuaria de la Zona del Pacífico, provincia de Panamá", dijo el Senan, en otro mensaje en X acompañado de fotos del procedimiento de decomiso.

El tipo de droga y el peso total no fueron precisados por las autoridades, pero los paquetes de sustancia ilícita pesan un kilo y la cocaína es la que más se trafica por los puertos de Panamá.