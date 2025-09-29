¿Dónde y cuándo? Estas son las agroferias del IMA del viernes 30 de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el martes 30 de septiembre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.
Importante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.
Agroferia del IMA para el martes 30 de septiembre
Herrera
- Parque de Playa El Agallito, distrito de Chitré
Panamá Oeste
- Parque San Nicolás de Bari, distrito de Arraiján
Darién
- Casa Comunal de Garachiné, distrito de Chepigana.
Colón
- Sala Comunal de Coclesito, corregimiento de San José del General, distrito de Omar Torrijos
Panamá
- Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá
Los Santos
- Parque de Macaracas, distrito de Macaracas.
Coclé
- Casa Comunal de Candelaria, corregimiento de Río Grande, distrito de Penonomé
Chiriquí
- Cancha del Alba, corregimiento de David Este, distrito de David
Panamá Este
- Agencia del IMA, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo
Veraguas
- Cancha municipal de La Mesa, corregimiento de La Mesa cabecera.