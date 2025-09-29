Panamá Nacionales -  29 de septiembre de 2025 - 14:44

¿Dónde y cuándo? Estas son las agroferias del IMA del viernes 30 de septiembre

El IMA tiene previsto realizar las agroferias en diferentes puntos del país 30 de septiembre. Además ofrecerán bolsas de comida por $5.00

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el martes 30 de septiembre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Importante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.

Agroferia del IMA para el martes 30 de septiembre

Herrera

  • Parque de Playa El Agallito, distrito de Chitré

Panamá Oeste

  • Parque San Nicolás de Bari, distrito de Arraiján

Darién

  • Casa Comunal de Garachiné, distrito de Chepigana.

Colón

  • Sala Comunal de Coclesito, corregimiento de San José del General, distrito de Omar Torrijos

Panamá

  • Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá

Los Santos

  • Parque de Macaracas, distrito de Macaracas.

Coclé

  • Casa Comunal de Candelaria, corregimiento de Río Grande, distrito de Penonomé

Chiriquí

  • Cancha del Alba, corregimiento de David Este, distrito de David

Panamá Este

  • Agencia del IMA, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo

Veraguas

  • Cancha municipal de La Mesa, corregimiento de La Mesa cabecera.
