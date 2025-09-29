Unidades de la Policía Nacional de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) aprehendieron esta mañana en la provincia de Colón a un hombre requerido por su presunta relación en un hecho de homicidio doloso.

La captura se realizó en el sector de Villa Luzmila, y el sospechoso fue trasladado a la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de la provincia para los trámites correspondientes a la orden judicial.

Policía Nacional aprehende a sospechoso de homicidio

Unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional @Policía Nacional

El homicidio ocurrió en los estacionamientos de una empresa, en la entrada de la comunidad de Giral, corregimiento de Buena Vista. La víctima, un hombre de aproximadamente 37 años, perdió la vida en el lugar.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la participación del sospechoso en el hecho, asegurando que se aplicará la ley conforme a los procedimientos judiciales correspondientes.