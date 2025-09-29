Panamá Nacionales -  29 de septiembre de 2025 - 07:23

Policía Nacional aprehende a un requerido por violación sexual en Veracruz

Además, la Policía Nacional de Panamá capturó a un hombre por violación sexual agravada y decomisó dos armas de fuego en San Miguelito.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional de Panamá, a través del Sistema de Verificación Ciudadana, aprehendió a un hombre requerido por el delito de violación sexual agravada, en un operativo desarrollado en el sector de Puente Venado, corregimiento de Veracruz, como parte del Plan Firmeza.

El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial.

Dos armas de fuego decomisadas en distintos operativos por la Policía Nacional

image

En acciones paralelas, unidades policiales lograron el decomiso de dos armas de fuego en diferentes puntos del país:

  • San Miguelito (Sector 5 de Samaria, corregimiento de Belisario Porras):

Durante un patrullaje preventivo, los agentes observaron a un sujeto en actitud sospechosa. Al notar la presencia policial, emprendió la huida y lanzó un revólver calibre 38 con seis municiones sin detonar, recuperado posteriormente en un terreno cercano.

  • Veracruz (sector de Koskuna):

Tras un reporte de detonaciones, las unidades llegaron al lugar y vieron a dos personas huyendo. Uno de ellos arrojó un arma antes de escapar entre las viviendas. En el área se recuperó una pistola Glock con municiones.

Las armas decomisadas y la persona aprehendida fueron remitidas a las autoridades judiciales para las investigaciones correspondientes.

