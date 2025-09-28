MEDUCA afina detalles para los desfiles patrios de noviembre en Panamá.

Con miras a las celebraciones cívicas del 3 y 4 de noviembre, la Comisión Nacional de Desfiles Patrios del Ministerio de Educación (Meduca) realizó su segunda reunión de organización, en coordinación con estamentos de seguridad e instituciones gubernamentales.

El encuentro tuvo como objetivo afinar detalles logísticos que garanticen el orden, la seguridad y el desarrollo fluido de estas festividades nacionales.

Cristóbal Batista, miembro de la Comisión, adelantó que los pormenores sobre rutas oficiales, horarios, delegaciones participantes, accesos, cierres vehiculares y permisos para puestos de venta, serán anunciados en una conferencia de prensa programada para octubre. En esta también se presentará la ventanilla única que habilitará la Alcaldía de Panamá para facilitar la gestión de permisos comerciales durante las fechas patrias.

Como parte de la jornada, se ofreció una conferencia educativa sobre el uso correcto de los símbolos patrios, dictada por el historiador Vladimir Berrío-Lemm, director de la Comisión Nacional de los Símbolos de la Nación (CONASINA), con el fin de reforzar el respeto y conocimiento de los emblemas nacionales.