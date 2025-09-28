Falta de electricidad provocó un cierre de vía en Santa Librada rural, en Panamá Norte

Falta de electricidad provocó un cierre de vía en Santa Librada rural. TReporta

Por Ana Canto Este domingo 28 de septiembre, moradores de la comunidad de Santa Librada rural, en Panamá Norte, realizaron un cierre de la vía principal en protesta por la falta de energía eléctrica, que se mantiene desde el pasado miércoles tras deslizamientos de tierra ocasionados por las fuertes lluvias.

Los residentes manifestaron su preocupación por el riesgo de daños a sus electrodomésticos y por la salud de familiares encamados que requieren refrigeración para sus medicamentos. Aseguran que, hasta la mañana del domingo, no habían recibido respuesta por parte de la empresa distribuidora del servicio, ENSA.

