Falta de electricidad provocó un cierre de vía en Santa Librada rural, en Panamá Norte

Este domingo 28 de septiembre, moradores de la comunidad de Santa Librada rural, en Panamá Norte, realizaron un cierre de la vía principal en protesta por la falta de energía eléctrica, que se mantiene desde el pasado miércoles tras deslizamientos de tierra ocasionados por las fuertes lluvias.
Tras dos horas de bloqueo, personal técnico de ENSA se presentó en el lugar para iniciar los trabajos de reparación. Los moradores cuestionaron el retraso en la atención, considerando que la vía ya había sido despejada y habilitada para el paso de vehículos desde hace varios días.