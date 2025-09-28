MITRADEL realiza operativo contra el trabajo infantil en Vía España.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ), a través de la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador (Diretippat), llevó a cabo una jornada de inspección en comercios ubicados en la Vía España, como parte de su compromiso con la protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

Durante el operativo, realizado en coordinación con la Policía Nacional, no se detectaron menores de edad en riesgo ni realizando labores. No obstante, los propietarios y encargados de los establecimientos fueron sensibilizados sobre la importancia de prevenir el trabajo infantil.

A los comerciantes se les orientó sobre los convenios internacionales núm. 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el contenido del Decreto Ejecutivo núm. 1, que establece la lista de trabajos peligrosos para menores de edad.

El Mitradel reiteró su compromiso con la implementación de políticas sostenidas de prevención, que garanticen entornos laborales seguros y dignos, y continúe velando por los derechos de niños, niñas y adolescentes en edad permitida para laborar.