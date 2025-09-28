Panamá Nacionales -  28 de septiembre de 2025 - 11:01

Calendario de pagos a jubilados y pensionados para octubre, noviembre y diciembre

La CSS indica las fechas de pago para jubilados y pensionados correspondiente al último trimestre del año.

Calendario de pagos a jubilados y pensionados.

CSS

Además, se informa sobre los bonos adicionales que recibirán durante este período, incluyendo los montos establecidos para cada uno.

Octubre

ACH

  • Viernes 3 y lunes 20 de octubre

Cheques

  • Lunes 6 y 21 de octubre

Noviembre

ACH

  • Miércoles 5 y jueves 20 de noviembre

Cheques

  • Jueves 6 y viernes 21 de noviembre

Diciembre

ACH

  • Viernes 5 y 21 de diciembre

Cheques

  • Viernes 5 y lunes 22 de diciembre

Bonos para jubilados y pensionados en diciembre 2025

En el mes de diciembre, los jubilados y pensionados recibirán dos bonos por parte de la CSS: el primero es el bono permanente, que equivale a B/. 40.00; y el segundo corresponde al bono de fin de año que la entidad otorga tradicionalmente a este grupo.

