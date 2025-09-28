Panamá Nacionales -  28 de septiembre de 2025 - 17:41

Arquidiócesis de Panamá emite mensaje tras muerte del líder de la Iglesia de Jesucristo

La Arquidiócesis de Panamá extiende las más sentidas condolencias a los familiares, el líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Arquidiócesis de Panamá emite mensaje tras muerte del líder de la Iglesia de Jesucristo.

Arquidiócesis de Panamá emite mensaje tras muerte del líder de la Iglesia de Jesucristo.

GEORGE FREY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Ana Canto
Por Ana Canto

La Arquidiócesis de Panamá expresa profundo respeto y sentido de fraternidad por el fallecimiento de Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

“Reconocemos en el presidente Nelson a un hombre que dedicó su vida al servicio religioso, a la promoción de los valores familiares y al esfuerzo constante por alentar la fe de millones de personas. En él vemos un ejemplo de entrega y de testimonio que trascendió las fronteras, siempre inspirado por su amor a Dios y al prójimo”, manifiesta la Arquidiócesis.

Extienden las más sentidas condolencias a sus familiares, a los miembros de su comunidad de fe en Panamá y en el mundo entero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1972418751564779972&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

MEDUCA afina detalles para los desfiles patrios de noviembre en Panamá

MITRADEL realiza operativo contra el trabajo infantil en Vía España

CSS lamenta fallecimiento de ciudadano en el Complejo Dr. Arnulfo Arias Madrid

Recomendadas

Más Noticias