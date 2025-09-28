Arquidiócesis de Panamá emite mensaje tras muerte del líder de la Iglesia de Jesucristo.

La Arquidiócesis de Panamá expresa profundo respeto y sentido de fraternidad por el fallecimiento de Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

“Reconocemos en el presidente Nelson a un hombre que dedicó su vida al servicio religioso, a la promoción de los valores familiares y al esfuerzo constante por alentar la fe de millones de personas. En él vemos un ejemplo de entrega y de testimonio que trascendió las fronteras, siempre inspirado por su amor a Dios y al prójimo”, manifiesta la Arquidiócesis.