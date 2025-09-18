Estudiantes destacan el folklore y tradiciones en el Festival Dora Pérez de Zárate. MEDUCA

Por Ana Canto 14 representaciones de estudiantes demostraron su talento en el XVIII Concurso Nacional de la Voz y el Canto Folklórico Interprimarios Dora Pérez de Zárate, organizado por el Centro de Arte y Cultura del Ministerio de Educación (MEDUCA).

La ministra de Educación, Lucy Molinar, resaltó la importancia de promover la cultura y el folclor entre los estudiantes como una forma de preservar y difundir la riqueza cultural del país. Además, motivó a los participantes a mantener vivo el folclor en todas sus expresiones.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

Por su parte, la directora del Centro de Arte y Cultura, Elizabeth Piza Villamil, destacó que este encuentro no solo constituye un espacio de convivencia entre estudiantes y educadores, sino que también tiene el propósito de proyectar los talentos artísticos folklóricos de la población estudiantil panameña. Resultados por categoría: Saloma: 1.er lugar: Escuela Quebrada de Guabo (Ngäbe Buglé)

2.º lugar: Centro Educativo Tortí (Panamá Este)

3.er lugar: Escuela La Mesa (Panamá Centro) Grito: 1.er lugar: Escuela La Colorada (Los Santos)

2.º lugar: Escuela Tortí (Panamá Este)

3.er lugar: Escuela José Dolores Carrizo (Herrera) Mejorana: 1.er lugar: Escuela Claudia Vásquez V (Los Santos)

2.º lugar: Centro Educativo Justino de Jacobis

3.er lugar: Escuela 11 de Octubre (Panamá Oeste) Cantos, juegos y rondas: 1.er lugar: Escuela Quebrada de Guabo (Ngäbe Buglé)

2.º lugar: Escuela Visión del Saber (Panamá Oeste)

3.er lugar: Escuela Eben Ezer (Colón) Tambor: 1.er lugar: Escuela Bilingüe China

2.º lugar: Oxford School (Los Santos)

3.er lugar: Escuela Simeón Conte (Coclé) Cumbia: 1.er lugar: Escuela José Dolores Carrizo (Herrera)

2.º lugar: Escuela Nicanor Villaláz (Los Santos)

3.er lugar: Escuela Pedro Graell (Veraguas) En la actividad participaron directores de escuelas, docentes asesores, padres de familia y el director general de Educación, Edwin Gordón, quienes respaldaron este espacio que refuerza el orgullo cultural y el talento artístico de la niñez panameña. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeducaPma/status/1967937797144318418&partner=&hide_thread=false Al ritmo de los tambores, estudiantes de nueve regiones escolares participaron en la XVII edición del Festival Nacional Intercolegial Ricaurte Villarreal, que promueve el aprendizaje y valoración de los ritmos folclóricos.#ConPasoFirme #SomosMeduca pic.twitter.com/j3U0ollgoo — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) September 16, 2025