Estudiantes destacan el folklore y tradiciones en el Festival Dora Pérez de Zárate.

14 representaciones de estudiantes demostraron su talento en el XVIII Concurso Nacional de la Voz y el Canto Folklórico Interprimarios Dora Pérez de Zárate, organizado por el Centro de Arte y Cultura del Ministerio de Educación (MEDUCA).
Por su parte, la directora del Centro de Arte y Cultura, Elizabeth Piza Villamil, destacó que este encuentro no solo constituye un espacio de convivencia entre estudiantes y educadores, sino que también tiene el propósito de proyectar los talentos artísticos folklóricos de la población estudiantil panameña.
Resultados por categoría:
Saloma:
- 1.er lugar: Escuela Quebrada de Guabo (Ngäbe Buglé)
- 2.º lugar: Centro Educativo Tortí (Panamá Este)
- 3.er lugar: Escuela La Mesa (Panamá Centro)
Grito:
- 1.er lugar: Escuela La Colorada (Los Santos)
- 2.º lugar: Escuela Tortí (Panamá Este)
- 3.er lugar: Escuela José Dolores Carrizo (Herrera)
Mejorana:
- 1.er lugar: Escuela Claudia Vásquez V (Los Santos)
- 2.º lugar: Centro Educativo Justino de Jacobis
- 3.er lugar: Escuela 11 de Octubre (Panamá Oeste)
Cantos, juegos y rondas:
- 1.er lugar: Escuela Quebrada de Guabo (Ngäbe Buglé)
- 2.º lugar: Escuela Visión del Saber (Panamá Oeste)
- 3.er lugar: Escuela Eben Ezer (Colón)
Tambor:
- 1.er lugar: Escuela Bilingüe China
- 2.º lugar: Oxford School (Los Santos)
- 3.er lugar: Escuela Simeón Conte (Coclé)
Cumbia:
- 1.er lugar: Escuela José Dolores Carrizo (Herrera)
- 2.º lugar: Escuela Nicanor Villaláz (Los Santos)
- 3.er lugar: Escuela Pedro Graell (Veraguas)
En la actividad participaron directores de escuelas, docentes asesores, padres de familia y el director general de Educación, Edwin Gordón, quienes respaldaron este espacio que refuerza el orgullo cultural y el talento artístico de la niñez panameña.