Diputado Raphael Buchanan denuncia interceptación ilegal y uso de drones sobre su residencia

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raphael Buchanan , denunció este jueves que fue víctima de una interceptación ilegal por parte de unidades de la Policía Nacional, así como de otros actos intimidatorios, incluyendo el sobrevuelo de drones sobre su residencia.

La denuncia fue hecha pública durante la sustentación del Presupuesto 2026 del Ministerio de Seguridad Pública en la Asamblea Nacional, el jueves 25 de septiembre.

Según Buchanan, el incidente ya fue comunicado al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

En respuesta, el ministro Ábrego aseguró que "nadie anda detrás de ningún miembro de esta Asamblea legislativa", y explicó que, tras conocer el caso, informó a las autoridades correspondientes y solicitó al diputado que presentara una denuncia formal ante la Oficina de Responsabilidad Profesional o ante el Ministerio Público.