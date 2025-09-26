Béisbol Deportes -  26 de septiembre de 2025 - 15:06

Premundial U23 de Béisbol: calendario de los primeros partidos de Panamá

El Campeonato Premundial U23 de béisbol arranca en Panamá. Conoce las fechas, rivales y sedes de los primeros partidos de la selección nacional.

Panamá recibe el Campeonato Premundial U23 de Béisbol

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El béisbol vuelve a encender la emoción en Panamá con el inicio del Campeonato Premundial U23, torneo clasificatorio que reúne a las mejores selecciones juveniles de la región.

La Selección de Panamá U23 debutará en la ronda de apertura en los estadios Mariano Rivera y Justino Salinas, ambos en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Calendario de los primeros juegos de Panamá U23:

  • 28 de septiembre | 7:00 p. m. Costa Rica – Estadio Mariano Rivera.
  • 29 de septiembre | 8:00 p. m. Honduras – Estadio Justino Salinas.
Los fanáticos podrán seguir cada jugada con la narración en RPC Radio 90.9 FM y 106.3 FM, que transmitirá en vivo los partidos del torneo.

El Premundial U23 no solo representa un reto deportivo, sino también una vitrina para los jóvenes talentos panameños que buscan clasificar al Mundial de la categoría y dejar en alto los colores del país.

