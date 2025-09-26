Sergio Busquets deja el fútbol profesional: así fue su anuncio

El mediocampista Sergio Busquets, exfigura del Barcelona y de la selección española, anunció la noche del jueves que colgará las botas al terminar la temporada 2025 con el Inter Miami de la liga norteamericana (MLS).

"Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido", afirmó el centrocampista de 37 años en un vídeo difundido en su cuenta de Instagram.

Busquets, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con La Roja, conquistó nueve ligas españolas y tres Champions League con el Barcelona, antes de unirse en 2023 al Inter Miami siguiendo los pasos de su amigo Lionel Messi.

"Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional", explicó el catalán. "Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado vivencias únicas en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje".

"Gracias a todos y al futbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita. A heartfelt thank you to everyone, and to football, for everything. You will always be a part of this beautiful story. Gràcies a tots i al futbol per tant. Sempre sereu part d'aquesta història tan bonica."

Elegante y habilidoso con el balón, y poseedor de una extraordinaria inteligencia táctica, Busquets es considerado por muchos como uno de los mejores centrocampistas defensivos de la historia del fútbol.

Su anuncio de retiro es el primero entre los llamados Cuatro Fantásticos del Inter, que también integran su compatriota Jordi Alba y el uruguayo Luis Suárez.

Todos ellos, de entre 36 y 38 años de edad, apuran la recta final de sus legendarias carreras en Miami, donde aterrizaron siguiendo la estela de Messi.

El mundo del fútbol está pendiente del esperado anuncio de renovación del astro argentino, que podría extender su contrato más allá de 2026, mientras que Jordi Alba amplió en mayo su compromiso hasta el final de 2027.

Suárez, de su lado, termina su contrato en diciembre y un mes atrás se mostró abierto a alargar su estancia en Miami.

En su último baile juntos, el cuarteto de exbarcelonistas tratará de brindarle al Inter el primer título de la MLS de su historia en esta temporada, que concluye con la final a partido único el 6 de diciembre.

Miami tiene todavía por delante cinco partidos de la fase regular para disputar antes del arranque de los playoffs, el 24 de octubre.

FUENTE: AFP