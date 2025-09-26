Embajador de Estados Unidos en Panamá visita Chiriquí para fortalecer lazos bilaterales

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, arribó el jueves 25 de septiembre a la provincia de Chiriquí como parte de una agenda oficial orientada a fortalecer los lazos bilaterales entre ambos países.

Su primera actividad fue en el Hospital José Domingo de Obaldía, en la ciudad de David, donde participó en la ceremonia de clausura de la misión médica conjunta Amistad 2025. Durante dos semanas, especialistas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos colaboraron con profesionales del Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS) para brindar atención médica a más de 1,000 pacientes en las provincias de Veraguas, Herrera y Chiriquí.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USAmbassadorPAN/status/1971359872383131871&partner=&hide_thread=false ¡Encantado de estar en Boquete! Hice una parada en un clásico: Fresas Mary, para disfrutar fresas con crema. Un delicioso inicio de mi gira por esta hermosa región. pic.twitter.com/HsqwThX1Mp — Embajador Kevin Marino Cabrera (@USAmbassadorPAN) September 25, 2025

El embajador también tiene previsto visitar la escuela San Juan de David, en la comunidad de San Juan del Tejar, donde conocerá el impacto del nuevo sistema de agua potable donado por el gobierno estadounidense a través de la iniciativa “Agua en tu Aula”. Durante su visita, realizará la entrega de mochilas y equipos deportivos en beneficio de los estudiantes.

Como parte de su recorrido, Cabrera se reunirá con autoridades locales, incluyendo representantes de la Alcaldía de David, la Gobernación de Chiriquí y la Asamblea Nacional, para fortalecer los canales de cooperación institucional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USAmbassadorPAN/status/1971344014499811545&partner=&hide_thread=false Visité la planta hidroeléctrica Estí de @aespanama, resaltando la inversión de EE.UU. en el sector energético de Panamá. Como mayor inversionista estadounidense, AES impulsa el crecimiento sostenible y refuerza los lazos EE.UU.-Panamá. pic.twitter.com/JGYEvQetZH — Embajador Kevin Marino Cabrera (@USAmbassadorPAN) September 25, 2025

Además, visitará la planta hidroeléctrica Estí, operada por la empresa estadounidense AES, el mayor inversionista estadounidense en el país, así como la planta Prudencia de la empresa americana Enfragen, también ubicada en Chiriquí.

Durante su paso por Boquete, el embajador se reunirá con ciudadanos estadounidenses que colaboran voluntariamente como enlaces de la Embajada en la región, con el objetivo de apoyar la protección consular de sus compatriotas en el extranjero. Asimismo, compartirá con exbecarios de programas de intercambio del gobierno de EE. UU., degustará el reconocido café chiricano y visitará la Feria de las Flores de Boquete.