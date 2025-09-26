INADEH lanza preinscripción para el programa dual de Mecánica Automotriz

La preinscripción estará disponible hasta el martes 30 de septiembre.

Para registrarse, los interesados deben completar el siguiente formulario: Formulario de Preinscripción – Dual Mecánica Automotriz (4ta Edición).

Los perfiles que cumplan con los requisitos avanzarán a las siguientes fases:

