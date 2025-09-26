INADEH lanza preinscripción para el programa dual de Mecánica Automotriz

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que se encuentra abierta la preinscripción al programa dual de Mecánica Automotriz, dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años.
La preinscripción estará disponible hasta el martes 30 de septiembre.
Para registrarse, los interesados deben completar el siguiente formulario: Formulario de Preinscripción – Dual Mecánica Automotriz (4ta Edición).
Requisitos para la preinscripción al programa dual de Mecánica Automotriz
- Edad de 18 a 25 años
- Copia del diploma de bachillerato
- Copia de la cédula de identidad
- Interés en formarse profesionalmente en el área de mecánica automotriz.
- Residir en la ciudad de Panamá
- Disponibilidad de tiempo completo
Los perfiles que cumplan con los requisitos avanzarán a las siguientes fases:
- Reclutamiento presencial
- Pruebas psicológicas y actitudinales
- Selección final de aprendices