Panamá Nacionales -  26 de septiembre de 2025 - 11:55

INADEH lanza preinscripción para el programa dual de Mecánica Automotriz

El INADEH informó que la preinscripción estará disponible hasta el martes 30 de septiembre para todos los jóvenes interesados.

INADEH lanza preinscripción al dual de Mecánica Automotriz.

INADEH lanza preinscripción al dual de Mecánica Automotriz.

INADEH
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que se encuentra abierta la preinscripción al programa dual de Mecánica Automotriz, dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años.

Este programa brinda la oportunidad de formarse junto a expertos en talleres reales, combinando teoría y práctica, y obtener una certificación oficial al finalizar.

La preinscripción estará disponible hasta el martes 30 de septiembre.

Para registrarse, los interesados deben completar el siguiente formulario: Formulario de Preinscripción – Dual Mecánica Automotriz (4ta Edición).

Requisitos para la preinscripción al programa dual de Mecánica Automotriz

  • Edad de 18 a 25 años
  • Copia del diploma de bachillerato
  • Copia de la cédula de identidad
  • Interés en formarse profesionalmente en el área de mecánica automotriz.
  • Residir en la ciudad de Panamá
  • Disponibilidad de tiempo completo

Los perfiles que cumplan con los requisitos avanzarán a las siguientes fases:

  • Reclutamiento presencial
  • Pruebas psicológicas y actitudinales
  • Selección final de aprendices
Embed - INADEH on Instagram: "¿Te apasiona la mecánica automotriz? Esta es tu oportunidad para formarte profesionalmente con expertos, trabajar en talleres reales y obtener tu certificación. Programa de Formación Profesional Dual – Mecánica Automotriz (4ª edición), Ciudad de Panamá Inscripciones: del 26 al 30 de septiembre de 2025 Edad: 18 a 25 años No necesitas experiencia previa Preinscríbete escaneando el código QR o accede al formulario en el enlace de nuestra bio. La preinscripción es parte del proceso de selección. Los perfiles que cumplan con los requisitos avanzarán a: • Reclutamiento presencial • Pruebas psicológicas y actitudinales • Selección final de aprendices ¡Estudia, trabaja y transforma tu vida con INADEH! "
View this post on Instagram

A post shared by INADEH (@inadehoficial)

En esta nota:
Seguir leyendo

Minsa habilita citas de mamografía para octubre 2025 a través de RAISA

Diputado Raphael Buchanan denuncia interceptación ilegal y uso de drones sobre su residencia

Línea 3 del Metro de Panamá: Cierre parcial en la Carretera Panamericana por trabajos

Recomendadas

Más Noticias