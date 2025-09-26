Programa de Pasantía para jóvenes con pago de B/.450: lo que debes saber

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley N.° 29-25, que crea el Programa de Pasantía , una iniciativa que busca incentivar la generación de oportunidades laborales para jóvenes panameños en el sector privado.

El programa está dirigido a jóvenes de 18 a 25 años, así como a menores de edad que ya cuenten con título de educación media, provenientes de la educación media, universitaria, vocacional o técnica.

Según el proyecto, los beneficiarios recibirán un pago mensual de B/.450, lo que les permitirá desarrollar capacidades, adquirir experiencia en campo y aplicar a empleos formales, además de contribuir a la reducción del desempleo juvenil en Panamá.

¿Cuándo inicia el programa de pasantía con pago de B/.450 a jóvenes?

empleo-mitradel.png Portal de MITRADEL

A pesar que se desconoce cuándo iniciará el programa, la participación será voluntaria tanto para los jóvenes como para las empresas o entidades no lucrativas —nacionales o internacionales— con sede en el país. El número de pasantes que podrán contratar las empresas dependerá de su planilla:

Hasta 50 empleados : máximo 2 pasantes.

: máximo 2 pasantes. De 51 a 100 empleados : máximo 4 pasantes.

: máximo 4 pasantes. Con 200 o más empleados: hasta un 3% de su fuerza laboral.

El documento aprobado por el Gabinete será remitido a la Asamblea Nacional para su discusión en primer debate. Una vez convertido en ley, el Ejecutivo deberá reglamentar los mecanismos de postulación y fechas de inicio.