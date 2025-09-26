Alcaldía de San Miguelito supervisará desalojos y limpieza en estaciones del Metro de Panamá

La Alcaldía de San Miguelito informó que ha sido notificada sobre el proceso de desafectación que se realizará en diversas estaciones del Metro de Panamá.

Según la institución, estas acciones corresponden a espacios propiedad del Metro de Panamá, por lo que la ejecución del proceso es responsabilidad directa de la entidad. En un comunicado oficial, la alcaldía indicó que la medida busca recuperar áreas que presentaban problemas de seguridad, mala disposición de residuos, acumulación de desechos y obstáculos que dificultaban el libre tránsito peatonal.

"Como institución, reiteramos que nos mantenemos vigilantes para que este proceso se desarrolle de la mejor manera, priorizando el bienestar de la ciudadanía", señaló el comunicado.

Alcaldía de San Miguelito busca alternativas para apoyar a las personas afectadas

Además, la alcaldía adelantó que en el futuro se ofrecerán alternativas de acompañamiento a las personas impactadas. Estas incluirán la inscripción en la base de datos de emprendedores y la posibilidad de acceder a capacitaciones en educación financiera, empleo y desarrollo de habilidades, aunque aclararon que estas acciones no serán inmediatas.

La medida busca garantizar espacios más seguros y limpios para los usuarios del Metro, al mismo tiempo que se promueve la inclusión social de quienes podrían verse afectados por la desafectación.