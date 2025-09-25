La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, anunció la firma de un Memorándum de Entendimiento con CoST Panamá, organización dedicada a promover la transparencia en proyectos de infraestructura pública.
El acuerdo busca fortalecer la rendición de cuentas, el acceso a la información y la participación ciudadana en las obras que se ejecutan en el distrito, asegurando que los recursos públicos sean gestionados de manera eficiente y transparente.
San Miguelito firma acuerdo con CoST para transparencia en obras
Hernández destacó que esta iniciativa permitirá a la comunidad supervisar los proyectos de infraestructura y garantizar que se cumplan los estándares de calidad, seguridad y legalidad.
Con esta acción, San Miguelito refuerza su compromiso con la gobernanza abierta, promoviendo la colaboración entre autoridades y ciudadanos para una gestión pública más responsable y participativa.