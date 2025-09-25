La alcaldesa del distrito de San Miguelito , Irma Hernández, anunció la firma de un Memorándum de Entendimiento con CoST Panamá, organización dedicada a promover la transparencia en proyectos de infraestructura pública.

El acuerdo busca fortalecer la rendición de cuentas, el acceso a la información y la participación ciudadana en las obras que se ejecutan en el distrito, asegurando que los recursos públicos sean gestionados de manera eficiente y transparente.

San Miguelito firma acuerdo con CoST para transparencia en obras

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/irmaehernandezb/status/1971300756771962992&partner=&hide_thread=false Hoy damos un gran paso por la transparencia. Firmamos un Memorándum de Entendimiento con CoST Panamá para fortalecer la rendición de cuentas, el acceso a la información y la participación ciudadana en proyectos de infraestructura pública en San Miguelito. pic.twitter.com/2t6JLEATjM — Irma Hernández (@irmaehernandezb) September 25, 2025

Hernández destacó que esta iniciativa permitirá a la comunidad supervisar los proyectos de infraestructura y garantizar que se cumplan los estándares de calidad, seguridad y legalidad.

Con esta acción, San Miguelito refuerza su compromiso con la gobernanza abierta, promoviendo la colaboración entre autoridades y ciudadanos para una gestión pública más responsable y participativa.