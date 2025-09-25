Panamá Nacionales -  25 de septiembre de 2025 - 15:58

San Miguelito firma acuerdo con CoST para transparencia en obras

La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández firmó un Memorándum con CoST Panamá para fortalecer la transparencia, participación ciudadana.

San Miguelito firma acuerdo con CoST para transparencia en obras

San Miguelito firma acuerdo con CoST para transparencia en obras

@Irma Hernández
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, anunció la firma de un Memorándum de Entendimiento con CoST Panamá, organización dedicada a promover la transparencia en proyectos de infraestructura pública.

El acuerdo busca fortalecer la rendición de cuentas, el acceso a la información y la participación ciudadana en las obras que se ejecutan en el distrito, asegurando que los recursos públicos sean gestionados de manera eficiente y transparente.

San Miguelito firma acuerdo con CoST para transparencia en obras

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/irmaehernandezb/status/1971300756771962992&partner=&hide_thread=false

Hernández destacó que esta iniciativa permitirá a la comunidad supervisar los proyectos de infraestructura y garantizar que se cumplan los estándares de calidad, seguridad y legalidad.

Con esta acción, San Miguelito refuerza su compromiso con la gobernanza abierta, promoviendo la colaboración entre autoridades y ciudadanos para una gestión pública más responsable y participativa.

En esta nota:
Seguir leyendo

Centro de Operación de San Miguelito capta accidente en Ojo de Agua

Ministra de Trabajo investiga caso de joven indígena contratada sin salario en San Miguelito

Clínica Amigable del Minsa en San Miguelito reabre para prevenir ITS y VIH

Recomendadas

Más Noticias