Alcaldía de Panamá habilita transporte gratuito hacia el Parque Norte para ver los Premios Juventud 2025

La Alcaldía de Panamá ofrecerá transporte gratuito hacia el Parque Norte para las actividades previas y durante los Premios Juventud 2025.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá ofrecerá transporte gratuito hacia el Parque Norte, en el corregimiento de Chilibre, para todos los ciudadanos interesados en participar en las actividades previas y durante los Premios Juventud 2025.

El transporte estará disponible con puntos de recogida en la Zona Paga de Chilibre (frente a “La Llave”) y en la estación del Metro de Villa Zaita.

  • Horarios de salida: de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., con una frecuencia de cada 30 minutos.
  • Retorno: programado de 8:00 p.m. a 10:00 p.m.
Embed - IPTY on Instagram: " ¡El bus está activo, mi gente! No gastes ni un real, que el transporte pa’ Premios Juventud en tu barrio es GRATIS . Saliendo desde Chilibre (La Llave) y la Estación de Villa Zaita De 4:00 p.m. a 7:00 p.m. (cada 30 min) Retorno de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. Súbete y llega directo a Parque Norte a disfrutar de este súper evento. ¡No inventes excusas, el ride ya está puesto! @detouroperpty"
View this post on Instagram

A post shared by IPTY (@istarpty)

