Alcaldía de Panamá habilita transporte gratuito hacia el Parque Norte para ver los Premios Juventud 2025

La Alcaldía de Panamá ofrecerá transporte gratuito hacia el Parque Norte, en el corregimiento de Chilibre, para todos los ciudadanos interesados en participar en las actividades previas y durante los Premios Juventud 2025.
Le podría interesar: EN VIVO| Premios Juventud 2025: lista de ganadores desde Panamá
Alcaldía de Panamá habilita transporte gratuito hacia el Parque Norte
- Horarios de salida: de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., con una frecuencia de cada 30 minutos.
- Retorno: programado de 8:00 p.m. a 10:00 p.m.