Panamá Nacionales -  25 de septiembre de 2025 - 16:15

Asamblea Nacional aprueba en tercer debate el presupuesto 2025-2026 de la ACP

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Asamblea Nacional presupuesto 2025-2026 de la ACP.

Asamblea Nacional presupuesto 2025-2026 de la ACP.

Asamblea Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 25 de septiembre, en tercer debate, el Proyecto de Ley 309, que dicta el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, por un monto de B/. 5,207.2 millones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1971281487384412227&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Asamblea Nacional aprueba proyecto de presupuesto del Canal de Panamá para el año 2026

Asamblea Nacional rechaza proyecto de ley que buscaba proteger a denunciantes de corrupción

Renuncia del Subcontralor se debió a temas familiares y de sus empresas, afirmó Anel Flores

Recomendadas

Más Noticias