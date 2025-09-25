El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 25 de septiembre, en tercer debate, el Proyecto de Ley 309, que dicta el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, por un monto de B/. 5,207.2 millones.
Panamá Nacionales - 25 de septiembre de 2025 - 16:15
Asamblea Nacional aprueba en tercer debate el presupuesto 2025-2026 de la ACP
