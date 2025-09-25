EN VIVO| Premios Juventud 2025: lista de ganadores desde Panamá

| Telemetro
Los Premios Juventud 2025 se celebran en Panamá. Bad Bunny, Karol G y De la Rose figuran entre los primeros artistas premiados.

Lista de ganadores de los Premios Juventud

Ganadores confirmados hasta el momento

  • Shakira se lleva el primero del día con el tema 'Soltera', gana el premio en la categoría Mejor Canción Pop/Urbano.
  • Bad Bunny ganó el premio a Mejor Urban Track, consolidando su posición como referente del género.
  • Karol G se llevó el reconocimiento a Tropical Hit con Si antes te hubiera conocido, uno de los temas más escuchados en Latinoamérica.
  • De la Rose fue galardonada en la categoría La Nueva Generación Femenina.
  • Carin León celebró con El Amor de Mi Herida, tema que triunfó como Mejor Canción Música Mexicana.
  • Myke Towers y Bad Bunny se quedan con premio por la canción 'Adivino', se coronó como la ganadora de la categoría Mejor Mezcla Urbana.
  • Karol G se queda con otro tras el éxito 'Papasito', triunfa como Artista Premios Juventud del Año, siendo el segundo galardón que suma en lo que va de la jornada.
