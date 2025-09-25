Premios Juventud Panamá 2025: Angelique Boyer y Sebastián Rulli nominados juntos

Angelique Boyer, una de las actrices más reconocidas de México y América Latina, sigue conquistando a la audiencia. Su participación en El Extraño Retorno de Diana Salazar le valió dos nominaciones en los Premios Juventud 2025 , incluyendo la categoría Mi Actriz Preferida.

Sorprendentemente, una de estas nominaciones la comparte con su pareja Sebastián Rulli, uno de los galanes más queridos de la televisión latina. La serie, inspirada en la telenovela homónima protagonizada por Lucía Méndez, ha tenido tanto éxito que se extendió a tres temporadas.

Premios Juventud 2025: Angelique Boyer y Sebastián Rulli

image

Además de Angelique, las nominadas en Mi Actriz Preferida son:

Angélica Rivera – Con Esa Misma Mirada

Ariadne Díaz – Papás por Conveniencia

Livia Brito – Amanecer

Oka Giner – Las Hijas de la Señora García

Angelique, de 37 años, también compite en la categoría Me Enamoran, compartiendo reconocimiento con Rulli, consolidando su estatus como una de las parejas más mediáticas y queridas de la televisión latina.

Con esta nominación, Boyer y Rulli refuerzan su presencia en la escena internacional, demostrando que su talento y química siguen siendo un referente para los fans de las telenovelas.