Premios Juventud 2025: Ángela y Christian Nodal en Panamá

La pareja musical del momento, Ángela Aguilar y Christian Nodal, se hace presente en Premios Juventud 2025, la “Fiesta Más Hot del Año”, que celebra lo mejor de la música latina.
Nominaciones de Christian Nodal y Ángela Aguilar en los Premios Juventud
Ángela Aguilar compite en varias categorías:
- Mejor Canción Pop: Bala Perdida (colaboración con Arthur Hanlon)
- Mejor Canción Pop Balada: Abrázame (junto a Felipe Botello y El Sonoro Rugir)
- Mejor Canción Mariachi Música Mexicana: Mis Amigas las Flores
Por su parte, Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, cuenta con dos nominaciones:
- Mejor Canción Música Mexicana: El Amigo
- Mejor Canción Mariachi Música Mexicana: Amé
Los artistas se suman a la lista de grandes referentes de la música latina que buscan reconocimiento en esta celebración que reúne a lo mejor del talento urbano, tropical y regional mexicano.