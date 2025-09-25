| Telemetro
Panamá Premios Juventud -  25 de septiembre de 2025 - 09:53

Premios Juventud 2025: Ángela y Christian Nodal en Panamá

Ángela Aguilar y Christian Nodal destacan en Premios Juventud 2025 con múltiples nominaciones en pop, balada y música mexicana.

Premios Juventud 2025

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La pareja musical del momento, Ángela Aguilar y Christian Nodal, se hace presente en Premios Juventud 2025, la “Fiesta Más Hot del Año”, que celebra lo mejor de la música latina.

Nominaciones de Christian Nodal y Ángela Aguilar en los Premios Juventud

Ángela Aguilar compite en varias categorías:

  • Mejor Canción Pop: Bala Perdida (colaboración con Arthur Hanlon)
  • Mejor Canción Pop Balada: Abrázame (junto a Felipe Botello y El Sonoro Rugir)
  • Mejor Canción Mariachi Música Mexicana: Mis Amigas las Flores
Ángela Aguilar y Christian Nodal compiten en Premios Juventud 2025

Por su parte, Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, cuenta con dos nominaciones:

  • Mejor Canción Música Mexicana: El Amigo
  • Mejor Canción Mariachi Música Mexicana: Amé

Los artistas se suman a la lista de grandes referentes de la música latina que buscan reconocimiento en esta celebración que reúne a lo mejor del talento urbano, tropical y regional mexicano.

