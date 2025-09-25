Premios Juventud 2025: Ángela y Christian Nodal en Panamá

La pareja musical del momento, Ángela Aguilar y Christian Nodal, se hace presente en Premios Juventud 2025 , la “Fiesta Más Hot del Año”, que celebra lo mejor de la música latina.

Nominaciones de Christian Nodal y Ángela Aguilar en los Premios Juventud

Ángela Aguilar compite en varias categorías:

Mejor Canción Pop : Bala Perdida (colaboración con Arthur Hanlon)

: Bala Perdida (colaboración con Arthur Hanlon) Mejor Canción Pop Balada : Abrázame (junto a Felipe Botello y El Sonoro Rugir)

: Abrázame (junto a Felipe Botello y El Sonoro Rugir) Mejor Canción Mariachi Música Mexicana: Mis Amigas las Flores

Ángela Aguilar y Christian Nodal compiten en Premios Juventud 2025

Por su parte, Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, cuenta con dos nominaciones:

Mejor Canción Música Mexicana : El Amigo

: El Amigo Mejor Canción Mariachi Música Mexicana: Amé

Los artistas se suman a la lista de grandes referentes de la música latina que buscan reconocimiento en esta celebración que reúne a lo mejor del talento urbano, tropical y regional mexicano.