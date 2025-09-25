Bad Bunny y Karol G ganan en los Premios Juventud 2025

El talento urbano y tropical ha sido resaltado en los Premios Juventud 2025 , el cual será celebrado en el Centro de Convenciones Figali. Antes de su inicio, ya han revelado los dos primeros ganadores, siendo el cantante puertorriqueño Bad Bunny ganador del premio a “Mejor Urban Track” , consolidando una vez más su posición como referente del género.

El talento urbano y tropical brilló en los Premios Juventud 2025, que se celebran la ciudad de Panamá, donde artistas nominados de talla internacional se darán cita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PremiosJuventud/status/1971190536754327804&partner=&hide_thread=false El #PremiosJuventud a ‘Mejor Urban Track’ es para @badbunnypr pic.twitter.com/bfKwuTQ3wW — Premios Juventud (@PremiosJuventud) September 25, 2025

Karol G ganó con Si antes te hubiera conocido en los Premios Juventud

Por su parte, la artista colombiana Karol G obtuvo el reconocimiento en la categoría “Tropical Hit” con su tema Si antes te hubiera conocido, uno de los más escuchados en Latinoamérica durante este año.

Ambos artistas fueron reconocidos por su impacto musical en lo que promete ser la fiesta más caliente del año, con una celebración que resalta la diversidad de ritmos y el alcance global de la música latina.