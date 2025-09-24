| Telemetro
Premios Juventud 2025: Boza y Sech prometen una presentación inolvidable

Para La Mordida, Boza y Sech confesaron que no ha sido fácil, pero que han trabajado muy duro para ofrecer una gran presentación en los Premios Juventud.

 Boza y Sech prometen una presentación inolvidable en los Premios Juventud 2025.

Ana Canto
Boza, artista anfitrión de los Premios Juventud 2025, se prepara para brindar una espectacular presentación este jueves 25 de septiembre, acompañado de figuras como Sech y Farruko.

En una entrevista para La Mordida, el también nominado a los premios destacó que ha trabajado arduamente para mostrarle al mundo el talento panameño.

Además, señaló que la realización de este magno evento en Panamá representa una gran oportunidad para los artistas del género urbano, ya que los ojos del mundo están puestos el país.

Sech: Vuelve a la música enfocado en su carrera listo para los Premios juventud

Por su parte, Sech, también nominado, expresó su emoción por el evento y aseguró que él y su equipo están trabajando y ensayando arduamente para ofrecer una gran presentación.

Luego de una pausa artística en años anteriores, Sech compartió que logró transformar momentos difíciles en oportunidades, enfocándose en su salud y en nuevas producciones, como parte de esta nueva etapa en su carrera musical.

¿Dónde ver los Premios Juventud 2025?

Los Premios Juventud se transmitirá en vivo a través de las pantallas de Telemetro y RPC, a partir de las 4:00 p.m., para que todo Panamá pueda ser parte de uno de los eventos más relevantes de la música latinoamericana.

