Sorpresa musical en los Premios Juventud 2025: Omar Alfanno y Farruko juntos en estudio.

Para este jueves 25 de septiembre se espera una sorpresa en los Premios Juventud 2025 , luego de que se viera al compositor panameño Omar Alfanno y al artista puertorriqueño Farruko grabando una canción junto al productor K4G.

Video compartido desde la cuenta de Instagram de La Mordida .

Embed - La Mordida on Instagram: " Premios Juventud 2025 encienden la fiesta La combinación de la experiencia del maestro Omar Alfanno y la energía de Farruko nos da causa curiosidad sobre lo que sucederá esa noche inolvidable . Ritmos, talento y magia se uniran en la noche más esperada del año para nuestro país ." View this post on Instagram A post shared by La Mordida (@lamordidapa)

Entre las presentaciones previstas para este jueves se incluyen artistas panameños como Boza, Sech, Samy y Sandra Sandoval, entre otros.

Por su parte, el público podrá disfrutar de artistas de talla internacional como Marc Anthony, Willie Colón y Nathy Natasha, entre otros éxitos que prometen animar la noche.

¿Dónde ver los Premios Juventud 2025?

Los Premios Juventud se transmitirá en vivo a través de las pantallas de Telemetro y RPC, a partir de las 4:00 p.m., para que todo Panamá pueda ser parte de uno de los eventos más relevantes de la música latinoamericana.

La transmisión también estará disponible en línea mediante el portal web Telemetro.com y el canal de YouTube de La Mordida.