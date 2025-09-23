| Telemetro
Premios Juventud 2025 Premios Juventud -  23 de septiembre de 2025 - 17:47

Sorpresa musical en los Premios Juventud 2025: Omar Alfanno y Farruko juntos en estudio

Previo a los Premios Juventud 2025 se vio al compositor panameño Omar Alfanno junto al artista puertorriqueño Farruko.

Ana Canto
Por Ana Canto

Para este jueves 25 de septiembre se espera una sorpresa en los Premios Juventud 2025, luego de que se viera al compositor panameño Omar Alfanno y al artista puertorriqueño Farruko grabando una canción junto al productor K4G.

Entre las presentaciones previstas para este jueves se incluyen artistas panameños como Boza, Sech, Samy y Sandra Sandoval, entre otros.

Por su parte, el público podrá disfrutar de artistas de talla internacional como Marc Anthony, Willie Colón y Nathy Natasha, entre otros éxitos que prometen animar la noche.

¿Dónde ver los Premios Juventud 2025?

Los Premios Juventud se transmitirá en vivo a través de las pantallas de Telemetro y RPC, a partir de las 4:00 p.m., para que todo Panamá pueda ser parte de uno de los eventos más relevantes de la música latinoamericana.

La transmisión también estará disponible en línea mediante el portal web Telemetro.com y el canal de YouTube de La Mordida.

