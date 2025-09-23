Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2025 - 13:39

ATTT, foto multa en Panamá: ¿Cuándo entrará en vigencia?

La ATTT confirmó que el sistema de foto multas empezará a regir en Panamá en 2026, tras una fase de prueba en 2024 y 2025.

ATTT

ATTT, foto multa en Panamá

UNPLASH
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que el sistema de foto multas entrará en operación oficial en Panamá a partir del año 2026, luego de completar una fase de prueba que se desarrolla desde finales de 2024 y se extenderá hasta el cierre de 2025.

Durante este periodo, la ATTT instaló cámaras en puntos estratégicos de la ciudad para verificar el funcionamiento del sistema y probar el envío de notificaciones a los conductores por correo electrónico.

ATTT anuncia implementación del sistema de foto multas

Con la puesta en marcha, las cámaras comenzarán a registrar infracciones como:

  • Pasarse un semáforo en rojo.
  • No detenerse en la línea de seguridad.
  • Exceso de velocidad.
Foto Multa - ATTT

Las multas serán notificadas por correo electrónico con evidencia fotográfica y quedarán registradas en el historial del vehículo.

Ubicación de las primeras cámaras

La ATTT adelantó que los dispositivos estarán ubicados en:

  • Transístmica
  • Vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto)
  • Vía España

El objetivo de esta medida es reducir accidentes de tránsito y promover una conducción más segura en la capital panameña.

