ATTT, foto multa en Panamá: ¿Cuándo entrará en vigencia?

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que el sistema de foto multas entrará en operación oficial en Panamá a partir del año 2026, luego de completar una fase de prueba que se desarrolla desde finales de 2024 y se extenderá hasta el cierre de 2025.
Durante este periodo, la ATTT instaló cámaras en puntos estratégicos de la ciudad para verificar el funcionamiento del sistema y probar el envío de notificaciones a los conductores por correo electrónico.
ATTT anuncia implementación del sistema de foto multas
Con la puesta en marcha, las cámaras comenzarán a registrar infracciones como:
- Pasarse un semáforo en rojo.
- No detenerse en la línea de seguridad.
- Exceso de velocidad.
Las multas serán notificadas por correo electrónico con evidencia fotográfica y quedarán registradas en el historial del vehículo.
Ubicación de las primeras cámaras
La ATTT adelantó que los dispositivos estarán ubicados en:
- Transístmica
- Vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto)
- Vía España
El objetivo de esta medida es reducir accidentes de tránsito y promover una conducción más segura en la capital panameña.