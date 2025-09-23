ATTT, foto multa en Panamá: ¿Cuándo entrará en vigencia?

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que el sistema de foto multas entrará en operación oficial en Panamá a partir del año 2026, luego de completar una fase de prueba que se desarrolla desde finales de 2024 y se extenderá hasta el cierre de 2025.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Durante este periodo, la ATTT instaló cámaras en puntos estratégicos de la ciudad para verificar el funcionamiento del sistema y probar el envío de notificaciones a los conductores por correo electrónico.

ATTT anuncia implementación del sistema de foto multas

Con la puesta en marcha, las cámaras comenzarán a registrar infracciones como:

Pasarse un semáforo en rojo.

No detenerse en la línea de seguridad.

Exceso de velocidad.

Foto Multa - ATTT TReporta

Las multas serán notificadas por correo electrónico con evidencia fotográfica y quedarán registradas en el historial del vehículo.

Ubicación de las primeras cámaras

La ATTT adelantó que los dispositivos estarán ubicados en:

Transístmica

Vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto)

Vía España

El objetivo de esta medida es reducir accidentes de tránsito y promover una conducción más segura en la capital panameña.