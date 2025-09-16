ATTT sanciona a 170 conductores y remueve 91 autos en operativo "Mal Parqueados"

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que ha impuesto 170 infracciones y removido 91 vehículos mal estacionados en distintos puntos de la ciudad capital, como parte del operativo “Mal Parqueados”. La iniciativa, que arrancó en junio con un enfoque educativo y preventivo, busca mejorar la fluidez del tráfico, fortalecer la seguridad vial y concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.
ATTT reporta 170 infracciones y 91 vehículos removidos en la capital durante el operativo
El director general de la ATTT, Simón Henríquez, señaló que el operativo se concentra en las vías más congestionadas de la capital: “Estamos aplicando el operativo ‘Mal Parqueados’ en las vías de la ciudad capital porque queremos un tráfico más fluido. Existe mucha irresponsabilidad por parte de algunos conductores a la hora de estacionarse, considerando que Panamá no tiene avenidas tan amplias”, indicó.
Entre las zonas con mayor número de sanciones destacan Punta Pacífica, el área del Hospital Santo Tomás y la Avenida Cuba, donde ya se observa una mejora en la circulación. También se han intervenido áreas como Obarrio, Avenida Ecuador y Costa del Este.
La ATTT reiteró su llamado a los conductores a estacionar de manera responsable, recordando que estas acciones buscan garantizar una movilidad más segura y ordenada para todos los ciudadanos.