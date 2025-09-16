ATTT sanciona a 170 conductores y remueve 91 autos en operativo "Mal Parqueados"

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) informó que ha impuesto 170 infracciones y removido 91 vehículos mal estacionados en distintos puntos de la ciudad capital, como parte del operativo “Mal Parqueados”. La iniciativa, que arrancó en junio con un enfoque educativo y preventivo, busca mejorar la fluidez del tráfico, fortalecer la seguridad vial y concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

ATTT reporta 170 infracciones y 91 vehículos removidos en la capital durante el operativo

image

El director general de la ATTT, Simón Henríquez, señaló que el operativo se concentra en las vías más congestionadas de la capital: “Estamos aplicando el operativo ‘Mal Parqueados’ en las vías de la ciudad capital porque queremos un tráfico más fluido. Existe mucha irresponsabilidad por parte de algunos conductores a la hora de estacionarse, considerando que Panamá no tiene avenidas tan amplias”, indicó.

Entre las zonas con mayor número de sanciones destacan Punta Pacífica, el área del Hospital Santo Tomás y la Avenida Cuba, donde ya se observa una mejora en la circulación. También se han intervenido áreas como Obarrio, Avenida Ecuador y Costa del Este.

La ATTT reiteró su llamado a los conductores a estacionar de manera responsable, recordando que estas acciones buscan garantizar una movilidad más segura y ordenada para todos los ciudadanos.