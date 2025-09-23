INADEH permitirán licencias profesionales temporales a egresados técnicos en Panamá

A partir de este año, los egresados de programas técnicos del INADEH tendrán la posibilidad de obtener licencias profesionales temporales renovables, lo que les permitirá ejercer su oficio de manera formal, cumplir con estándares regulados y participar en proyectos que requieren personal certificado.

Contenido relacionado: INADEH lanza jornada de reclutamiento para formar parte de su cuerpo de instructores

Las licencias tendrán validez legal por cinco años, gracias a la alianza entre el INADEH y la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), fortaleciendo el perfil profesional de los técnicos y contribuyendo a la seguridad, calidad y cumplimiento normativo en obras e instalaciones en todo el país.

La resolución oficial No. 042 del 20 de agosto de 2025 reconoce la preparación académica de los egresados en áreas como electricidad, fontanería y refrigeración, y representa un paso hacia el empleo formal y mejor remunerado.

Requisitos del INADEH para obtener la licencia

Los interesados deberán presentar ante la JTIA:

Formulario de solicitud completo.

Comprobante de pago.

Copia de la cédula de identidad.

Certificados de finalización de programas emitidos por el INADEH.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1970586984256069845&partner=&hide_thread=false A partir de este año los egresados de programas técnicos del @InadehOficial podrán obtener licencias profesionales temporales renovables, con lo cual tendrán la oportunidad de ejercer su oficio de manera formal, bajo estándares regulados, y participar en proyectos que exigen… pic.twitter.com/hA17qn9y5K — Telemetro Reporta (@TReporta) September 23, 2025

Para residentes permanentes, se debe añadir la resolución de migración y, según corresponda, certificado de matrimonio con panameño(a) o de nacimiento de hijo(a) panameño(a).

Tipos de licencias disponibles

Electricista Instalador → Licencia de Instalador Electricista

→ Licencia de Instalador Electricista Electricista General → Licencia de Electricista General

→ Licencia de Electricista General Fontanería Domiciliaria → Licencia de Instalador Fontanero

→ Licencia de Instalador Fontanero Instalador Fontanero(a) → Licencia de Fontanero

→ Licencia de Fontanero Mecánico en Refrigeración Doméstica → Licencia de Mecánico de Refrigeración Doméstica

Con esta medida, el INADEH y la JTIA buscan formalizar la labor técnica en Panamá, mejorar la empleabilidad de los egresados y elevar los estándares de calidad en proyectos de ingeniería y construcción a nivel nacional.