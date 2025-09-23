Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2025 - 09:57

Pago de becas con Mastercard: ¿cuándo se implementará y a quiénes beneficiará en Panamá?

Una alianza entre la Caja de Ahorros y Mastercard permitirá el cobro de subsidios, becas escolares y universitarias a través de tarjetas prepago.

Igal Ness / Unsplash
Por Ana Canto

Una alianza entre la Caja de Ahorros y Mastercard permitirá, a partir de 2026, el cobro de subsidios gubernamentales, becas escolares y universitarias a través de tarjetas prepago, beneficiando inicialmente a más de 500,000 estudiantes, y posteriormente, a otros panameños que reciben ayudas estatales.

Este nuevo método de pago ofrecerá mayor eficiencia, transparencia y trazabilidad en la administración de fondos públicos.

La iniciativa también impulsará la inclusión financiera y la modernización del sistema de pagos del Estado, destacó Andrés Farrugia, gerente general de la Caja de Ahorros, quien acompaña al presidente José Raúl Mulino en su viaje oficial a Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Mastercard se enorgullece de ser un socio estratégico en el avance de la agenda de inclusión financiera de Panamá”, afirmó Kirkpatrick. “Al colaborar con Caja de Ahorros para digitalizar las transferencias públicas, comenzando con los subsidios educativos para los estudiantes panameños", subrayó la empresa líder en redes de pago electrónico y gestión financiera pública y privada.

Entre los beneficios para la población están la disponibilidad inmediata de los fondos, mayor seguridad y control para las familias, así como una eficiencia operativa mejorada y reducción de costos para el Gobierno.

