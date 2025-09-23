Servicio Secreto de Estados Unidos desmanteló una red de tarjetas SIM

El Servicio Secreto de Estados Unidos anunció el martes el desmantelamiento de una red de más de 100,000 tarjetas SIM que representaba una amenaza para las telecomunicaciones de Nueva York, justo antes del inicio del Debate General de la ONU.

Según la agencia, los dispositivos podrían haber sido usados para realizar ataques de denegación de servicio, desactivar torres de telefonía celular y permitir comunicaciones cifradas anónimas entre actores maliciosos y organizaciones criminales.

Red de tarjetas SIM podría haber colapsado telecomunicaciones en Nueva York

Las tarjetas SIM fueron halladas en un radio de 56 km alrededor del lugar donde se celebra la Asamblea General de la ONU. El Servicio Secreto destacó que, considerando el momento y el potencial riesgo, actuó rápidamente para neutralizar la amenaza.

El debate general de alto nivel de la ONU comenzó con los discursos de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Estados Unidos, en medio de estrictas medidas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la Asamblea.

FUENTE: AFP