Donald Trump en la ONU: tensión con Brasil, Venezuela y Hamás entre los temas clave.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes en la Asamblea General de la ONU que se reunirá "la semana que viene" con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en plena tensión diplomática entre ambos países.

"Vamos a reunirnos la semana que viene, por si le interesa a alguien", declaró Trump en la tribuna de la ONU, minutos después del discurso de Lula, que criticó los aranceles y sanciones que ha impuesto Washington a su gobierno.

Exigió el martes a los países europeos que dejen de comprar petróleo a Rusia de inmediato y acusó a China e India de financiar la guerra en Ucrania con sus compras.

En su intervención, advirtió a Venezuela que "hará saltar por los aires" a los narcotraficantes en aguas del Caribe, después de tres ataques letales contra lanchas que presuntamente transportaban drogas en la región.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este martes a Venezuela que "hará saltar por los aires" a los narcotraficantes en aguas del Caribe, después de tres ataques letales contra lanchas que presuntamente transportaban drogas en la región.



"A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, lo haremos saltar por los aires", dijo Trump ante la Asamblea General de la ONU.

El presidente Trump afirmó que el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de un grupo de aliados de Washington es una "recompensa" para el grupo armado Hamás por "atrocidades horribles".

En su discurso calificó el cambio climático como la "mayor estafa de la historia" y afirmó que el concepto de huella de carbono era "un engaño".

FUENTE: AFP