Feria de empleo ExpoKonzerta 2025 inicia con vacantes virtuales ¡Guía para postular!

Embed - Universidad Latina de Panamá on Instagram: "¡Llegó la oportunidad que estabas esperando! Invitamos a toda nuestra comunidad universitaria a ser parte de Expo Konzerta Online 2025, donde la Universidad Latina de Panamá se enorgullece de ser #patrocinadoroficial Más de 110 empresas participantes Más de 5,000 vacantes disponibles Formato 100% virtual con alcance nacional Activo 24/7, del 22 al 28 de septiembre Ingresa a Konzerta.com o descarga la app en tu celular y postúlate a la vacante ideal para ti. ¡No dejes pasar esta gran oportunidad! . . . #ExpoConcerta2025 #UniversidadLatina #PatrocinadorOficial #OportunidadesLaborales #FuturoProfesional"