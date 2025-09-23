Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2025 - 10:30

Feria de empleo ExpoKonzerta 2025 inicia con vacantes virtuales ¡Guía para postular!

esta semana se realizará la ExpoKonzerta 2025, una feria de empleo virtual que ofrece a todas las personas interesadas en una nueva oportunidad laboral.

Inicia la expokonzerta 2025.

Inicia la expokonzerta 2025.

Konzerta
Ana Canto
Por Ana Canto

Este lunes 22 de septiembre inició la ExpoKonzerta 2025, una feria de empleo virtual que ofrece a todas las personas interesadas en una nueva oportunidad laboral la posibilidad de postularse e ingresar al mercado de trabajo desde cualquier dispositivo.

Hasta el domingo 28 de septiembre, y durante las 24 horas del día, se estarán ofertando más de 5,000 vacantes disponibles por parte de 110 empresas participantes.

Le podría interesar: ¿Sin trabajo? CCIAP y MITRADEL publican vacantes ya disponibles en septiembre 2025

¿Cómo participar de la ExpoKonzerta 2025?

  • Para postularse, es necesario registrarse en el sitio web https://www.konzerta.com/ y hacer clic en la opción "Registrarte".
  • En esta sección, deberá ingresar datos como nombre y apellido, número de documento de identidad, número de celular, correo electrónico y una contraseña.
  • Por último, acepte los términos y condiciones y cree su cuenta para completar el registro.
Embed - Universidad Latina de Panamá on Instagram: "¡Llegó la oportunidad que estabas esperando! Invitamos a toda nuestra comunidad universitaria a ser parte de Expo Konzerta Online 2025, donde la Universidad Latina de Panamá se enorgullece de ser #patrocinadoroficial Más de 110 empresas participantes Más de 5,000 vacantes disponibles Formato 100% virtual con alcance nacional Activo 24/7, del 22 al 28 de septiembre Ingresa a Konzerta.com o descarga la app en tu celular y postúlate a la vacante ideal para ti. ¡No dejes pasar esta gran oportunidad! . . . #ExpoConcerta2025 #UniversidadLatina #PatrocinadorOficial #OportunidadesLaborales #FuturoProfesional"
En esta nota:
Seguir leyendo

Alcaldía de Panamá se prepara para la entrega de calcomanías de octubre 2025

ATTT, foto multa en Panamá: ¿Cuándo entrará en vigencia?

Panamá Black Weekend 2025 será del 3 al 5 de octubre con descuentos de hasta 70%

Recomendadas

Más Noticias