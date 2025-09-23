Feria de empleo ExpoKonzerta 2025 inicia con vacantes virtuales ¡Guía para postular!

Este lunes 22 de septiembre inició la ExpoKonzerta 2025, una feria de empleo virtual que ofrece a todas las personas interesadas en una nueva oportunidad laboral la posibilidad de postularse e ingresar al mercado de trabajo desde cualquier dispositivo.
Hasta el domingo 28 de septiembre, y durante las 24 horas del día, se estarán ofertando más de 5,000 vacantes disponibles por parte de 110 empresas participantes.
¿Cómo participar de la ExpoKonzerta 2025?
- Para postularse, es necesario registrarse en el sitio web https://www.konzerta.com/ y hacer clic en la opción "Registrarte".
- En esta sección, deberá ingresar datos como nombre y apellido, número de documento de identidad, número de celular, correo electrónico y una contraseña.
- Por último, acepte los términos y condiciones y cree su cuenta para completar el registro.
