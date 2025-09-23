Programa Armas por Comida ahora en La Doña: entrega sin preguntas ni identificación

El Programa Armas por Comida informó que su nueva sede se encuentra en el Centro Comercial La Doña, ubicado en la 24 de diciembre.

A diferencia de otras etapas del programa, en esta ubicación no se realizan preguntas ni se solicita identificación, permitiendo a los ciudadanos entregar armas de manera anónima y segura a cambio de alimentos.

El objetivo de esta iniciativa es continuar promoviendo la seguridad ciudadana y ofrecer apoyo alimentario a quienes participan en la entrega voluntaria de armas, contribuyendo a la reducción de riesgos en la comunidad.