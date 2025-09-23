Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2025 - 09:59

Programa Armas por Comida ahora en La Doña: entrega sin preguntas ni identificación

El Programa Armas por Comida se traslada al Centro Comercial La Doña en la 24 de diciembre, área de Panamá Este.

Programa Armas por Comida ahora en La Doña

Programa Armas por Comida ahora en La Doña

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1970495541852393739&partner=&hide_thread=false

A diferencia de otras etapas del programa, en esta ubicación no se realizan preguntas ni se solicita identificación, permitiendo a los ciudadanos entregar armas de manera anónima y segura a cambio de alimentos.

El objetivo de esta iniciativa es continuar promoviendo la seguridad ciudadana y ofrecer apoyo alimentario a quienes participan en la entrega voluntaria de armas, contribuyendo a la reducción de riesgos en la comunidad.

En esta nota:
Seguir leyendo

Caso de joven Ngäbe-Buglé: Procuraduría investigan presunta trata y explotación laboral

Alcaldía de Panamá se prepara para la entrega de calcomanías de octubre 2025

ATTT, foto multa en Panamá: ¿Cuándo entrará en vigencia?

Recomendadas

Más Noticias