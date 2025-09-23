Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2025 - 10:40

Dorindo Cárdenas: Carretera entre Sabana Grande y Tonosí llevará su nombre

La vía que conecta Sabana Grande con Tonosí, en Macaracas, fue nombrada en honor al artista típico Dorindo Cárdenas, quien develó la placa en su tierra natal.

Carretera en honor a Dorindo Cárdenas

Carretera en honor a Dorindo Cárdenas

TReporta

Carretera en honor a Dorindo Cárdenas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1970476417063473600&partner=&hide_thread=false

Durante un acto especial en su tierra natal, el propio Dorindo Cárdenas participó en la develación de la placa que inmortaliza su nombre sobre esta importante vía de la provincia de Los Santos. Reconocido como “El Poste”, Cárdenas ha sido un referente de la música típica panameña, dejando un legado cultural que ahora queda plasmado en la infraestructura de su comunidad.

En esta nota:
Seguir leyendo

Caso de joven Ngäbe-Buglé: Procuraduría investigan presunta trata y explotación laboral

Alcaldía de Panamá se prepara para la entrega de calcomanías de octubre 2025

ATTT, foto multa en Panamá: ¿Cuándo entrará en vigencia?

Recomendadas

Más Noticias