Dorindo Cárdenas: Carretera entre Sabana Grande y Tonosí llevará su nombre

La carretera que une Sabana Grande y Tonosí, pasando por Macaracas, llevará oficialmente el nombre del destacado artista de música típica Dorindo Cárdenas Gutiérrez .

Carretera en honor a Dorindo Cárdenas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1970476417063473600&partner=&hide_thread=false La carretera que conduce entre Sabana Grande y Tonosí por Macaracas, llevará el nombre del artista de música típica, Dorindo Cárdenas Gutiérrez, quien durante un acto develó la placa que plasma su nombre sobre la vía en su tierra natal. pic.twitter.com/F2Ayi5XZAR — Telemetro Reporta (@TReporta) September 23, 2025

Durante un acto especial en su tierra natal, el propio Dorindo Cárdenas participó en la develación de la placa que inmortaliza su nombre sobre esta importante vía de la provincia de Los Santos. Reconocido como “El Poste”, Cárdenas ha sido un referente de la música típica panameña, dejando un legado cultural que ahora queda plasmado en la infraestructura de su comunidad.