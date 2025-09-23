Premios Juventud 2025: En este lugar de Panamá se concentrarán los artistas el jueves

La Ciudad de Panamá será el epicentro de la música latina este jueves 25 de septiembre, cuando se realice la gala de los Premios Juventud 2025 en el Figali Convention Center (Centro de Convenciones Amador).

Por primera vez en la historia, la ceremonia se celebra fuera de Estados Unidos, rindiendo homenaje a la cultura panameña y al talento latinoamericano.

Artistas panameños y colaboraciones internacionales en los Premios Juventud

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1970282988240797713&partner=&hide_thread=false El cantante panameño Nando Boom presentará su primer sencillo junto a la artista Natti Natasha, este jueves 25 de septiembre en el escenario de los #PremiosJuventud 2025.



Además, el artista Renato dio a conocer que conversó con Farruko sobre la realización de un nuevo disco. pic.twitter.com/G8KWJIsBig — Telemetro Reporta (@TReporta) September 23, 2025

El pionero del reggae en español, Nando Boom, presentará en el escenario su primer sencillo junto a la reconocida cantante Natti Natasha. Esta colaboración será uno de los momentos más esperados de la noche.

Además, el artista panameño Renato reveló que recientemente conversó con Farruko sobre la posibilidad de lanzar un nuevo disco, lo que genera gran expectativa entre sus seguidores.