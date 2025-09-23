| Telemetro
Premios Juventud 2025: En este lugar de Panamá se concentrarán los artistas el jueves

Los Premios Juventud 2025 se celebran por primera vez fuera de EE. UU. Este 25 de septiembre, Panamá será sede de presentaciones como Nando Boom y Natti Natasha

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Ciudad de Panamá será el epicentro de la música latina este jueves 25 de septiembre, cuando se realice la gala de los Premios Juventud 2025 en el Figali Convention Center (Centro de Convenciones Amador).

Por primera vez en la historia, la ceremonia se celebra fuera de Estados Unidos, rindiendo homenaje a la cultura panameña y al talento latinoamericano.

Artistas panameños y colaboraciones internacionales en los Premios Juventud

El pionero del reggae en español, Nando Boom, presentará en el escenario su primer sencillo junto a la reconocida cantante Natti Natasha. Esta colaboración será uno de los momentos más esperados de la noche.

Además, el artista panameño Renato reveló que recientemente conversó con Farruko sobre la posibilidad de lanzar un nuevo disco, lo que genera gran expectativa entre sus seguidores.

