Veraguas Nacionales -  23 de septiembre de 2025 - 09:25

IDAAN restablece producción de agua en planta de Santiago

El IDAAN informó que personal técnico solucionó una incidencia en la planta potabilizadora de Santiago que afectó la producción de agua potable.

IDAAN restablece producción de agua en planta de Santiago

IDAAN restablece producción de agua en planta de Santiago

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que su personal técnico logró solucionar una incidencia en el sistema de dosificación de la planta potabilizadora de Santiago, en la provincia de Veraguas.

DAAN informó que personal técnico solucionó la incidencia

El inconveniente, registrado durante la madrugada de este martes, afectó la producción de agua potable, generando una disminución en el suministro para algunos sectores del distrito.

El IDAAN indicó que, tras la corrección, la planta opera con normalidad y el servicio de agua se restablece de forma progresiva en las comunidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1970476417063473600&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Potabilizadora de Chilibre: ¿Habrá suspensión del suministro en Panamá y San Miguelito por el IDAAN?

IDAAN confirma finalización de trabajos en la potabilizadora de Miraflores por parte de la ACP

Corte de agua en Panamá Oeste: IDAAN suspenderá operaciones de la potabilizadora de Trapichito

Recomendadas

Más Noticias