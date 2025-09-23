IDAAN restablece producción de agua en planta de Santiago

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que su personal técnico logró solucionar una incidencia en el sistema de dosificación de la planta potabilizadora de Santiago, en la provincia de Veraguas.

El inconveniente, registrado durante la madrugada de este martes, afectó la producción de agua potable, generando una disminución en el suministro para algunos sectores del distrito.

El IDAAN indicó que, tras la corrección, la planta opera con normalidad y el servicio de agua se restablece de forma progresiva en las comunidades.