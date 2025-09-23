Premios Juventud 2025: Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, llega a Panamá para el evento

La modelo paraguaya de 26 años, Nadia Ferreira, se encuentra en Panamá para participar como presentadora de los Premios Juventud 2025, que se celebrarán este jueves 25 de septiembre en el Figali Convention Center.
Esposa del reconocido cantante de salsa Marc Anthony y madre de su hijo, Nadia ganó proyección internacional tras convertirse en una de las tres finalistas de Miss Universo 2021.
Le podría interesar: Premios Juventud 2025: Artistas que se presentarán ¡Marc Anthony y Willie Colón en la lista!
panama nadia ferreira
La modelo paraguaya de 26 años, Nadia Ferreira, se encuentra en Panamá.
Instagram/@nadiaferreira
Cabe destacar que esta no es la primera vez que Ferreira asume el rol de presentadora en un evento de gran magnitud. A principios de 2025, participó en Premios Lo Nuestro, donde condujo la alfombra roja y entrevistó a diversas celebridades.
Embed - Premios Juventud on Instagram: "La modelo, empresaria y filántropa, @nadiaferreira también se une como host para deslumbrar a Panamá y para conquistar al público con su carisma ¡Prepárense porque esta fiesta será inolvidable! 25 de Septiembre, 7P/6C por @univision y @vix #PremiosJuventud "