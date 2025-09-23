Premios Juventud 2025: Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, llega a Panamá para el evento

La modelo paraguaya de 26 años, Nadia Ferreira, se encuentra en Panamá para participar como presentadora de los Premios Juventud 2025 , que se celebrarán este jueves 25 de septiembre en el Figali Convention Center.

Esposa del reconocido cantante de salsa Marc Anthony y madre de su hijo, Nadia ganó proyección internacional tras convertirse en una de las tres finalistas de Miss Universo 2021.

Le podría interesar: Premios Juventud 2025: Artistas que se presentarán ¡Marc Anthony y Willie Colón en la lista!

panama nadia ferreira La modelo paraguaya de 26 años, Nadia Ferreira, se encuentra en Panamá. Instagram/@nadiaferreira

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Ferreira asume el rol de presentadora en un evento de gran magnitud. A principios de 2025, participó en Premios Lo Nuestro, donde condujo la alfombra roja y entrevistó a diversas celebridades.