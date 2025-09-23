Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2025 - 11:39

Minsa cancela actividad en hotel de Veracruz por política de contención de gasto público

El MINSA informa que la actividad prevista en un hotel de playa en Veracruz fue cancelada por falta de autorización y se realizará en instalaciones.

MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que la actividad programada inicialmente en un hotel de playa en Veracruz no contaba con la autorización del Despacho Superior, por lo que carecía de la aprobación correspondiente.

En coherencia con la política de contención del gasto público, la actividad será reubicada al Salón José Renán Esquivel, ubicado en el lobby del Despacho Superior, edificio 237.

Minsa reubica actividad por política de contención de gasto

El Minsa instruyó a todas las direcciones nacionales, regionales, oficinas y departamentos a velar por el uso eficiente de los recursos del Estado, asegurando que cada decisión y gasto contribuya directamente al beneficio de los pacientes y de la población panameña.

Toda actividad fuera de las instalaciones del Minsa deberá contar previa y expresamente con la aprobación del Despacho Superior. El Ministerio agradece la comprensión del público y reafirma su compromiso con la transparencia, la responsabilidad fiscal y la eficiencia en el servicio público.

