Jimmy Kimmel regresa a la TV tras suspensión por comentarios sobre asesinato de Charlie Kirk

Disney anunció que “En Vivo con Jimmy Kimmel” volverá al aire el martes tras una semana suspendido por polémicos comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk.

Por Noemí Ruíz

El programa nocturno “En Vivo con Jimmy Kimmel” regresará este martes a la televisión estadounidense, anunció Disney, tras haber sido suspendido la semana pasada debido a la polémica generada por los comentarios del humorista sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Disney, propietaria de la televisora ABC, explicó en un comunicado que la decisión de suspender temporalmente la producción respondió a la necesidad de evitar “agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para el país”.

La suspensión ocurrió luego de que Kimmel insinuara que el movimiento MAGA (Make America Great Again), ligado al expresidente Donald Trump, estaba explotando políticamente el asesinato de Kirk, quien fue abatido por un francotirador durante un evento universitario.

Jimmy Kimmel vuelve al aire tras suspensión por comentarios

“Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”, dijo Kimmel en su programa. “Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”, dijo Kimmel en su programa.

Las declaraciones provocaron una fuerte reacción. El director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, advirtió a ABC que podría enfrentar acciones legales si no tomaba medidas contra el presentador. Poco después, Nexstar, principal operador de canales afiliados a ABC, anunció que dejaría de transmitir el programa, lo que llevó a la cadena a suspenderlo de manera “indefinida”.

El expresidente Trump celebró la medida y llegó a declarar que la cobertura negativa hacia su administración debería ser “ilegal”. Finalmente, tras varios días de conversaciones con Kimmel, Disney informó que el programa volverá al aire este martes, en medio de un clima político altamente polarizado en Estados Unidos.

