Exdirector de Becas del IFARHU, Héctor Sambrano, con medida cautelar

El exdirector de Becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) , Héctor Sambrano, deberá cumplir con la medida cautelar de reporte periódico e impedimento de salida del país, según decisión judicial emitida recientemente.

Fiscalía apelará a decisión del juez para el exdirector de becas del IFARHU

Héctor Sambrano, exdirector de Becas del @IFARHU, recibió medida cautelar de reporte periódico e impedimento de salida del país, la Fiscalía apeló la decisión y la audiencia quedó fijada para el próximo 7 de octubre. — Telemetro Reporta (@TReporta) September 21, 2025

La Fiscalía anunció que ha apelado esta medida, por lo que la nueva audiencia quedó programada para el 7 de octubre. Hasta el momento, las autoridades no han revelado más detalles del caso, pero se espera que en la próxima diligencia judicial se defina si se mantienen o se modifican las medidas impuestas al exfuncionario.