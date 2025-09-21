Panamá Nacionales -  21 de septiembre de 2025 - 18:20

Exdirector de Becas del IFARHU, Héctor Sambrano, con medida cautelar

Héctor Sambrano, exdirector de Becas del IFARHU, recibió medida de reporte periódico e impedimento de salida del país. Fiscalía apeló a la decisión.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El exdirector de Becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Héctor Sambrano, deberá cumplir con la medida cautelar de reporte periódico e impedimento de salida del país, según decisión judicial emitida recientemente.

La Fiscalía anunció que ha apelado esta medida, por lo que la nueva audiencia quedó programada para el 7 de octubre. Hasta el momento, las autoridades no han revelado más detalles del caso, pero se espera que en la próxima diligencia judicial se defina si se mantienen o se modifican las medidas impuestas al exfuncionario.

