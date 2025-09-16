IFARHU, pago del PASE-U: ¿Cuántos desembolsos faltan por recibir los estudiantes?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) aún tiene pendiente la realización del segundo y tercer desembolso de 2025 de la beca PASE-U, dirigida a estudiantes de primaria, premedia y media de centros educativos oficiales y algunos particulares.

La institución ha aclarado que actúa únicamente como entidad pagadora, ya que es el Ministerio de Educación (Meduca) el responsable de enviar el listado oficial de beneficiarios y de transferir los fondos al IFARHU para efectuar los pagos correspondientes.

Actualmente, el IFARHU se encuentra ultimando los detalles para el segundo pago del año, el cual está condicionado al cumplimiento de la asistencia escolar y a la aprobación de materias por parte de los estudiantes beneficiarios.

IFARHU.png Pagos del PASE-U por el IFARHU. IFARHU

Hasta el momento, no se han confirmado cambios en los métodos de pago (mediante ACH y cheque), por lo que se prevé que los desembolsos se mantendrán bajo la modalidad actual.

No obstante, la institución ha adelantado que se encuentra en conversaciones con el Banco Nacional de Panamá para implementar la entrega de Tarjetas Clave Social, como parte del proceso de digitalización de los pagos.