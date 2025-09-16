Panamá Nacionales -  16 de septiembre de 2025 - 09:59

Construcción del Cuarto Puente: Anuncian cierre parcial en avenida Emanuel Vergara

Del 18 de septiembre al 10 de octubre, habrá cierre parcial 24 horas en avenida Emanuel Vergara por trabajos del Cuarto Puente en Cerro Sosa.

Construcción del Cuarto Puente

Foto/MOP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Consorcio Panamá Cuarto Puente informó que se llevará a cabo un cierre parcial en la avenida Emanuel Vergara, específicamente en el carril con dirección hacia la avenida Arnulfo Arias Madrid, debido a trabajos de construcción en el área del Cerro Sosa.

Trabajos en la Construcción del Cuarto Puente en Cerro Sosa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1967955920270266681&partner=&hide_thread=false

Los trabajos se desarrollarán del 18 de septiembre al 10 de octubre de 2025, con cierres permanentes las 24 horas del día durante este período. Se recomienda a los conductores planificar sus rutas, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal en sitio, para garantizar la seguridad vial y evitar congestionamientos en la zona.

El Consorcio reiteró que estas acciones forman parte del proyecto de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, que busca mejorar la conectividad y la movilidad en la ciudad.

En esta nota:
