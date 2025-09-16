FBI ofrece 5 millones de dólares por información sobre líder de "Los Rusos", Juan José Ponce Félix

El FBI anunció una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a la captura de Juan José Ponce Félix, también conocido como "El Ruso" o Jesús Alejandro Sánchez Félix.
FBI ofrece recompensa de 5 millones por información
Según la agencia estadounidense, Ponce Félix es fundador y líder del grupo "Los Rusos", considerado el brazo armado principal de "La Mayiza", una poderosa facción del Cártel de Sinaloa.
La operación busca obtener datos confiables que permitan localizar y detener al fugitivo, en el marco de los esfuerzos internacionales contra el crimen organizado. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía no intentar capturarlo, sino reportar cualquier información de forma confidencial al FBI.