FBI ofrece 5 millones de dólares por información sobre líder de "Los Rusos", Juan José Ponce Félix

El FBI anunció una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a la captura de Juan José Ponce Félix, también conocido como "El Ruso" o Jesús Alejandro Sánchez Félix.

Estados Unidos anuncia recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a la captura de Juan José Ponce Félix alias "El Ruso", también conocido como "Jesús Alejandro Sánchez Félix".



De acuerdo con el FBI, es el fundadador y líder del grupo "Los Rusos", principal brazo armado de "La Mayiza", una poderosa facción del Cártel de Sinaloa.

Según la agencia estadounidense, Ponce Félix es fundador y líder del grupo "Los Rusos", considerado el brazo armado principal de "La Mayiza", una poderosa facción del Cártel de Sinaloa.

La operación busca obtener datos confiables que permitan localizar y detener al fugitivo, en el marco de los esfuerzos internacionales contra el crimen organizado. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía no intentar capturarlo, sino reportar cualquier información de forma confidencial al FBI.