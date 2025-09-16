MOP anuncia trabajos nocturnos de asfaltado en Juan Díaz y San Cristóbal hasta el 18 de septiembre

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) informó que se estarán llevando a cabo trabajos de perfilado y colocación de carpeta asfáltica en el corregimiento de Juan Díaz y la comunidad de San Cristóbal, como parte del proyecto: “Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de calles del distrito de Panamá”.

Las labores se realizarán hasta el jueves 18 de septiembre, en horario nocturno de 8:00 p.m. a 5:00 a.m., con el objetivo de minimizar las afectaciones al tránsito durante el día.

El MOP recomendó a los residentes y comerciantes planificar sus desplazamientos y extremar precauciones, ya que podrían presentarse cierres parciales de calles y desvíos temporales durante la ejecución de las obras.