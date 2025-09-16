Profesor de música imputado por corrupción de menores en colegio particular

Un profesor de música de un colegio particular fue imputado por el delito de corrupción de menores, luego de que se conociera que enviaba solicitudes a estudiantes para que le compartieran fotos y vídeos de contenido sexual a cambio de dinero.
Profesor de música fue imputado por corrupción de menores
Las autoridades judiciales confirmaron que la investigación se abrió tras denuncias presentadas por los propios afectados y sus familias. La medida busca salvaguardar la integridad de los estudiantes, mientras el docente enfrenta el proceso legal correspondiente.
El caso ha generado preocupación en la comunidad educativa y un llamado a reforzar la supervisión y los protocolos de prevención en centros escolares privados y públicos del país.