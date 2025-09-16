Panamá Nacionales -  16 de septiembre de 2025 - 08:17

Profesor de música imputado por corrupción de menores en colegio particular

Un profesor de música fue imputado por corrupción de menores tras pedir fotos y vídeos sexuales a estudiantes de un colegio particular a cambio de dinero.

Foto/Ilustrativa
Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

Un profesor de música de un colegio particular fue imputado por el delito de corrupción de menores, luego de que se conociera que enviaba solicitudes a estudiantes para que le compartieran fotos y vídeos de contenido sexual a cambio de dinero.

Las autoridades judiciales confirmaron que la investigación se abrió tras denuncias presentadas por los propios afectados y sus familias. La medida busca salvaguardar la integridad de los estudiantes, mientras el docente enfrenta el proceso legal correspondiente.

El caso ha generado preocupación en la comunidad educativa y un llamado a reforzar la supervisión y los protocolos de prevención en centros escolares privados y públicos del país.

