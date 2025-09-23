Parque Natural Metropolitano llama a la calma tras difusión de video sobre supuesto meteorito y alienígena

El Parque Natural Metropolitano se pronunció tras la difusión de un video en el que una persona ingresaba al búnker 1002

, mientras afirmaba la caída de un meteorito y la liberación de un supuesto alienígena en la zona.

La institución desmintió que existan criaturas extraterrestres o eventos de este tipo en el parque, y aclaró que el búnker 1002 es de acceso restringido y permanece cerrado al público.

Finalmente, el parque hizo un llamado a la calma, solicitando a la comunidad no dejarse llevar por rumores o información no verificada en redes sociales. Además, exhortó a los creadores de contenido a actuar con responsabilidad y a no poner en riesgo su seguridad ni la del personal del parque al ingresar a zonas restringidas o difundir material engañoso.