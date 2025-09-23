Panamá Nacionales -  23 de septiembre de 2025 - 18:00

Parque Natural Metropolitano llama a la calma tras difusión de video sobre supuesto meteorito y alienígena

Parque Natural Metropolitano desmintió que existan criaturas extraterrestres o eventos de este tipo en el parque.

Búnker 1002 del Parque Natural Metropolitano.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Parque Natural Metropolitano se pronunció tras la difusión de un video en el que una persona ingresaba al búnker 1002

image

, mientras afirmaba la caída de un meteorito y la liberación de un supuesto alienígena en la zona.

La institución desmintió que existan criaturas extraterrestres o eventos de este tipo en el parque, y aclaró que el búnker 1002 es de acceso restringido y permanece cerrado al público.

Finalmente, el parque hizo un llamado a la calma, solicitando a la comunidad no dejarse llevar por rumores o información no verificada en redes sociales. Además, exhortó a los creadores de contenido a actuar con responsabilidad y a no poner en riesgo su seguridad ni la del personal del parque al ingresar a zonas restringidas o difundir material engañoso.

