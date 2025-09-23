Caso de joven Ngäbe-Buglé: Procuraduría investigan presunta trata y explotación laboral

El procurador general de la Nación, Luis Gómez, informó que el Ministerio Público abrió una investigación por trata de personas con fines de trabajo forzado, tras el caso de una joven originaria de la Comarca Ngäbe-Buglé , quien fue presuntamente obligada a trabajar y posteriormente abandonada sin recibir pago alguno.

Por su parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, confirmó que la entidad también inició un proceso de investigación por posible explotación laboral y abandono.

Joven de la Comarca Ngäbe-Buglé, fue forzada a trabajar sin paga

El procurador general de la Nación, Luis Gómez, se refirió a la investigación iniciada por trata de personas con fines de "trabajo forzado", por el caso de una joven de la Comarca Ngäbe-Buglé que fue obligada a trabajar y luego abandonada sin paga.

La titular del MITRADEL precisó que la joven no es menor de edad; sin embargo, un equipo especializado se encuentra en la labor de ubicarla para recabar más información sobre lo sucedido y sobre los responsables.

Las autoridades recalcaron que este caso se investiga bajo la tipificación de delitos graves como la trata de personas, que conllevan sanciones penales y administrativas contra los empleadores involucrados.