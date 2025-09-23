Calle 7 Panamá: La etapa verde iniciará en esta fecha

Tras un recuento de victorias entre los equipos, se ha anunciado que la esperada etapa verde de la vigésima quinta temporada de Calle 7 Panamá dará inicio el próximo lunes 26 de septiembre de 2025.
Se acerca la etapa verde de Calle 7 Panamá
La etapa verde de Calle 7 Panamá está a punto de comenzar, siendo un punto crucial en la competencia. Este es uno de los momentos más esperados tanto por los fanáticos como por los competidores, ya que aquí se enfrentarán de manera individual.
En esta fase, no hay equipos ni compañerismo que los salve; cada uno deberá demostrar su verdadera capacidad y luchar por su permanencia en el campo de batalla. Al final, solo uno se coronará como el gran campeón o campeona de esta intensa temporada.