Premios Juventud 2025 Premios Juventud -  24 de septiembre de 2025 - 11:48

¡Vive los Premios Juventud! Míralos en vivo por Telemetro en estos puntos junto a la Alcaldía de Panamá

La Alcaldía de Panamá invita a disfrutar de la música y diversión de los Premios Juventud a través de la transmisión de Telemetro.

@ATP
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá invita a la ciudadanía a disfrutar de los Premios Juventud 2025 este jueves, a través de la transmisión en vivo de Telemetro, desde las 3:00 p.m. hasta las 10:00 p.m., en dos puntos del distrito capital: el Complejo Deportivo Roberto Kelly, en Don Bosco, y el Parque Norte, en Chilibre.

Premios Juventud en vivo desde Panamá Norte

Actividades

  • Cash Money
  • Jr. Ranks
  • DJ Sombrita
  • Baila Reggaetón
Embed - IPTY on Instagram: "¡El talento nacional llega a Parque Norte con Premios Juventud en tu Barrio! Este 25 de septiembre prepárate para un show lleno de energía con: DJ Sombrita Baila Reggaetón Cash Money Jr. Ranks Parque Norte – Panamá Norte 3:00 p.m. a 10:00 p.m. Entrada GRATIS"
View this post on Instagram

A post shared by IPTY (@istarpty)

Premios Juventud en vivo desde el Complejo Deportivo Roberto Kelly

  • DJ Cachi
  • La Disco Virtual
  • DJ Irving
  • RD Maravilla
  • Don Pablo Mures
  • Rikiplops
Embed - IPTY on Instagram: " ¿Listo para una noche de música y diversión GRATIS? Este jueves 25 de septiembre llegan los Premios Juventud en tu barrio al Complejo Deportivo Roberto Kelly en Panamá Este, con: •Don Pablo Mures •RD Maravilla •DJ Cachi •Rikiplops •La Disco Virtual •DJ Irving Vamos a prender la tarima. ¡Tú y tus frenes no se lo pueden perder!"
View this post on Instagram

A post shared by IPTY (@istarpty)

En esta nota:
