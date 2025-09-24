¡Vive los Premios Juventud! Míralos en vivo por Telemetro en estos puntos junto a la Alcaldía de Panamá

La Alcaldía de Panamá invita a la ciudadanía a disfrutar de los Premios Juventud 2025 este jueves, a través de la transmisión en vivo de Telemetro, desde las 3:00 p.m. hasta las 10:00 p.m., en dos puntos del distrito capital: el Complejo Deportivo Roberto Kelly, en Don Bosco, y el Parque Norte, en Chilibre.